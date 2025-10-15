Мизулина пришла к выводу, что опубликованная ею история девочки с кожей - фейк

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пришла к выводу, что история 15-летней девочки из Петербурга, у которой от вейпа слезла кожа, - фейк. Соответствующая информация появилась в ее Telegram-канале.

«Похоже, что история о том, что у девочки из-за купленного в переходе вейпа слезла кожа, которую вчера активно распространяли СМИ и паблики в ТГ, фейк. Если фейк, то и слава Богу, что так», - написала Мизулина, добавив, что так считают журналисты «Комсомольской правды».

Она добавила, что «вейпы – это зло», и призвала беречь здоровье.

При этом еще 14 октября Мизулина опубликовала в канале сообщение со словами: «Еще одна ужасная история из Санкт-Петербурга: у девочки слезла кожа из-за курения вейпа, сейчас она в реанимации».

Глава Лиги безопасного интернета рассказывала, что девочка курила вейп целый день, а к вечеру ее «обсыпало», появилась боль в горле, кожа стала слезать, на теле образовались кровоточащие волдыри. Говорилось, что девочке потребуется пластическая операция. Этот пост Мизулиной остался в канале с пометкой «Судя по всему, история – фейк».

До нее историю девочки разместили в федеральном Telegram-канале. Однако в правдивости изложенного усомнились журналисты «Фонтанки». Они не нашли в больницах Петербурга пациентку с описанными в материале признаками. Удалось обнаружить 15-летнюю девочку с судорогами, которые, предположительно, стали следствием употребления вейпа.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе у 15-летнего школьника загорелось одеяло из-за вейпа матери. Несовершеннолетний попал в больницу с ожогами 15% тела.