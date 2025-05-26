Минкультуры проведет проверку в отношении директора Театра им. Вахтангова Крока

Минкультуры России ответило на обращение представителей движения «Зов народа», которые просили отстранить от работы директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока. Ведомство пообещало провести всестороннюю проверку руководства.

Ответ министерства оказался в распоряжении издания «Абзац».

В нем говорится, что обращение организации было детально рассмотрено и ведомство «всецело разделяет обеспокоенность в сложившейся ситуации».

«Минкультуры России рассмотрит все представленные Вами факты и проведет всестороннюю проверку, по итогам проведения которой ведомство примет возможные меры в отношении театра в рамках полномочий учредителя и работодателя», - сказано в официальном ответе.

«Зов народа» просил министра культуры Ольгу Любимову отстранить Крока. Отмечалось, что он продолжает показывать спектакли режиссера Римаса Туминаса, который выступал против СВО.

В середине мая гастроли театра отменили в Севастополе. Глава региона Михаил Развожаев отмечал, что попытки Крока привезти спектакли Туминаса – это «провокация». При этом вопросов к актерам и самому театру у губернатора не было – он говорил, что в Севастополе примут любой федеральный театр с работами тех авторов, которые «сегодня вместе со страной».