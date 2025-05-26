Минкультуры проведет проверку в отношении директора Театра им. Вахтангова Крока
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Минкультуры России ответило на обращение представителей движения «Зов народа», которые просили отстранить от работы директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока. Ведомство пообещало провести всестороннюю проверку руководства.
Ответ министерства оказался в распоряжении издания «Абзац».
В нем говорится, что обращение организации было детально рассмотрено и ведомство «всецело разделяет обеспокоенность в сложившейся ситуации».
«Минкультуры России рассмотрит все представленные Вами факты и проведет всестороннюю проверку, по итогам проведения которой ведомство примет возможные меры в отношении театра в рамках полномочий учредителя и работодателя», - сказано в официальном ответе.
«Зов народа» просил министра культуры Ольгу Любимову отстранить Крока. Отмечалось, что он продолжает показывать спектакли режиссера Римаса Туминаса, который выступал против СВО.
В середине мая гастроли театра отменили в Севастополе. Глава региона Михаил Развожаев отмечал, что попытки Крока привезти спектакли Туминаса – это «провокация». При этом вопросов к актерам и самому театру у губернатора не было – он говорил, что в Севастополе примут любой федеральный театр с работами тех авторов, которые «сегодня вместе со страной».