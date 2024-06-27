Министра энергетики Мальдив задержали за черную магию против президента страны

Полиция на Мальдивах арестовала главу министерства изменений климата, окружающей среды и энергетики Фатимат Шамназ Али Салим за использование черной магии, сообщает Firstpost.

Министра заподозрили в применении черной магии в отношении президента Мальдив Мохамеду Муизу. Отмечается, что Шамназ и еще двух человек задержали в столице государства Мале в минувшее воскресенье, и с тех пор они находятся под стражей.

Несмотря на то, что за колдовство в стране не подвергают уголовной ответственности, политика могут арестовать на полгоду согласно исламским законам, отмечает Business Standard. Большая часть жителей Мальдив - приверженцы ислама суннитского толка.

По данным издания, 23 июня вместе с Шимназ был задержан ее родственник, а также предполагаемый колдун. На свободе у министра остаются муж, ранее также работавший с президентом страны, и трое детей, одному из которых меньше года.

Ранее в июне мы сообщали, что сына продюсера Виктора Дробыша, композитора Валерия Дробыша с супругой певицей Сашей Дробыш обокрали на Мальдивах. Преступники, впрочем, оставили паре деньги на такси.