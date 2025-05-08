«Нестандартное восприятие моды»: стилист оценила образ Лисовца в прозрачной рубашке

В Баку прошло мероприятие под названием «Стиль — всегда оставаться собой». Гостем вечера стал российский стилист и дизайнер Владислав Лисовец, чей образ и подход к моде вызывают обсуждения в Сети. На этот раз для выхода в свет он выбрал прозрачную черную рубашку, классические черные брюки, фиолетовый пиджак и распустил волосы. В беседе с сайтом «Страсти» стилист Ирина Саркисян назвала образ Лисовца «креативным» и заявила о его нестандартном отношении к моде из-за прически.

«Такой ансамбль — яркое подтверждение его умения сочетать классику с авангардом, создавая уникальные и смелые образы, которые отражают его внутреннюю свободу и креативность. Образ с прозрачной рубашкой, украшенной бантом, словно окутывает его легкостью и воздушностью, добавляя нотки романтики и дерзости. В сочетании с насыщенным фиолетовым бархатом и строгими брюками он выглядит одновременно элегантно и современно — баланс между смелостью и изяществом, который так характерен для стиля Лисовца. Такой наряд не только подчеркивает его индивидуальность, но и демонстрирует мастерство в создании гармоничных, сбалансированных образов», — высказалась стилист.

Ирина отметила, что длинные распущенные волосы — визитная карточка Лисовца, которая характеризует его свободу и независимость в выборе образов.