Министерство просвещения предложило лишать иноагентов наград и званий. Об этом сообщает «Абзац».

Минпросвещения выступило с инициативной внести поправки в указ президента № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации». Согласно данным СМИ, госорган предлагает лишать иноагентов наград и званий.

Изменения уже поддержали в Администрации президента, сообщает источник.

По данным прессы, сейчас совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции разрабатывается процедура лишения госнаград.

Напомним, сейчас, согласно законодательству РФ, лишить госнаград можно в случае нарушения некоторых статей Уголовного кодекса.

Сейчас в реестре иноагентов содержатся более 350 человек.

Ранее мы писали о том, что прокуратура потребовала возбудить против Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) уголовное дело.

*Признан иноагентом на территории РФ.