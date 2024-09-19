Минировал пейджеры и электронику: Израиль годами готовился к атаке на «Хезболлу»

Израильские спецслужбы запустили целое подставное производство в Венгрии, которые выдавало себя за европейскую компанию. На нем изготавливались взрывоопасные пейджеры, которые в минувшие несколько дней детонировали у членов ливанской «Хезболлы».

«Моссад» годами готовился к атаке на противника, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на материал New York Times. По данным СМИ, израильская разведка воспользовалась главным страхом арабов — мобильными устройствами. Те считали, что смартфоны использовать небезопасно, и поэтому перешли на пейджеры.

Они производились в Европе компанией, которой тайно владел Израиль. Там изготавливались и обычные пейджеры, а начиненные взрывчатым веществом PETN поставлялись только членам «Хезболлы».

Ранее в Ливане вслед за пейджерами начали взрываться ноутбуки и телефоны. В некоторых домах начались пожары.