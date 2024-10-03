«Мурыжат певицу за то, что оскорбила ребенка-квадробера»: Маргарита Симоньян призвала решать дела поважнее
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась о ситуации с певицей и девочкой-квадробером. Она считает, что «есть дела поважнее».
Комментарий Симоньян опубликовала на своей странице в Telegram.
«Сначала одни мурыжат какую-то певицу за то, что она оскорбила ребенка-квадробера, которого она не оскорбляла. Потом другие требуют наказывать родителей детей-квадроберов за то, что их дети дурью маются, что вообще свойственно любым детям», - написала главный редактор RT.
Она считает подобное «маловажным поводом». Симоньян задалась вопросом: «До этого ли нам сейчас? Все остальные проблемы решили?»
Она призвала не участвовать «в ярмарке неутоленных тщеславий, сплетен и грызни».
Ранее сообщалось, что рэпер Джиган предложил семилетней дочери стать квадробером.