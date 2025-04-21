Милонов призвал Киркорова не заглядывать в «не те двери» из-за дорогого кулича

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал певца Филиппа Киркорова из-за кулича на Пасху за 100 тысяч рублей. Он посоветовал артисту больше не заглядывать в «не те двери».

В православный праздник Киркоров показал поклонникам дорогостоящий кулич от дизайнера и ресторатора Дениса Симачева. Однако лишь немногие его оценили. В Сети вокалиста осудили за стремление к роскоши. Недоволен поведением Филиппа остался и Виталий Милонов.

«Это не имеет никакого отношения ни к Пасхе, ни к христианству... Надо быть проще и стараться в не те двери больше не заглядывать», - заявил депутат в беседе с RT.

К слову, Виталий Милонов сделал отсылку на высказывание самого Киркорова. В 2023 году после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой певец записал видео, в котором извинился перед россиянами и заявил, что зашел в «не ту дверь». Эта фраза стала мемом в Сети.

Ранее Филипп Киркоров вышел в свет с розовым бриллиантом. Несмотря на то, что размер камня довольно внушительный, артист заверил — он действительно настоящий.