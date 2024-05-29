Миллиардер из США собирается вновь спуститься к «Титанику», чтобы доказать отсутствие опасности

Миллиардер Ларри Коннор из США собирается погрузиться к обломкам лайнера «Титаник», где год назад произошла еще одна трагедия. Батискаф «Титан» затонул практически в том же месте, унеся жизни всех пассажиров на борту. Об этом сообщает LADBible.

Бизнесмен поделился, что хочет повторить спуск, чтобы доказать безопасность исследования океана. По его словам, в этот раз с подлодкой ничего не случится, и это путешествие будет без риска для жизни.

74-летний Ларри Конор собирается потратить на батискаф около $20 млн. Он позволяет погружаться на глубину четырех километров, а обломки «Титаника» лежат на расстоянии 3,8 километров. Бизнесмен считает, что при правильном погружении океан может быть безопасным.

Напомним, что трагедия с «Титаном» произошла в июне 2023 года. На судне находились исследователь Поль Анри-Наржоле, миллиардеры Хэмиш Хардинг, Шахзада Давуд с сыном и директор компании, которой принадлежал батискаф. Все они погибли.

Ранее в Башкрии мужчине во время катания на гидроцикле срезало половину головы.