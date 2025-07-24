Михаил Швыдкой назвал отмену концерта Валерия Гергиева «уроном» для итальянцев. Об этом сообщает ТАСС.

В июле 2025 года стало известно об отмене концертов дирижера Валерия Гергиева и пианиста Александра Романовского в Италии. Представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что срыв выступлений произошел по политическим причинам. По его мнению, Валерий является мировым лидером в сфере искусства, поэтому отмена концерта станет «уроном» для местных жителей.

«Сегодня Гергиев — один из мировых лидеров в сфере искусства. Поэтому отмена его концерта — это, прежде всего, урон для итальянской публики», — высказался Михаил.

Михаил отметил, что, несмотря на заявления европейских партнеров, отмена русской культуры продолжается. По его словам, на сегодняшний день существуют стоп-листы с людьми, занимающимися искусством.

«При этом, надо сказать, жизнь все же немного сложнее черно-белой картины: например, параллельно отмене концерта Гергиева проходит Фестиваль российской культуры в Японии, хотя, как мы знаем, Япония принадлежит к недружественным странам», — резюмировал Михаил.

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