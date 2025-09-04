Михаил Барщевский заявил, что игрок «Что? Где? Когда?» должен быть немного психом

Адвокат и хранитель клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский рассказал о любимых игроках и отметил, что участник передачи должен быть немного психом. Своим мнением он поделился в интервью изданию Snob.ru.

Журналист издания спросил у Барщевского, должен ли игрок все-таки быть немного психом? На это адвокат сказал: «Да. Это телегенично».

Он похвалил ведущего Бориса Крюка и заявил, что тот работает «очень профессионально». При нем, заметил Барщевский «передача не умерла, появился новый зритель и старый при этом никуда не делся».

Среди любимых игроков хранителя клуба – Борис Левин и Елизавета Овдеенко. У первого, говорит Барщевский, работают логика и озарение – он может промолчать одну игру, а в другой дать несколько гениальных ответов.

«Овдеенко мне очень нравится тем, что она универсальна. И она тоже на нерве, очень эмоциональная», - сказал адвокат.

Говоря об Александре Друзе, он предположил, что у игрока пропал азарт. О Максиме Поташеве Барщевский сказал, что он «интеллигент, но при этом с нервяком».

Ранее сайт «Страсти» писал, что Поташев заработал на бизнесе 9,8 млн рублей.