Знаток «Что? Где? Когда?» Максим Поташев заработал на бизнесе 9,8 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Участник телеигры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев не скрывает, что занимается бизнесом — он является владельцем ООО «АРПИ КОНСАЛТИНГ». Компания занимается консалтингом в области маркетинга, управлением продажами и клиентским сервисом.

Согласно открытым данным, за 2024 год организация заработала 9,8 миллиона рублей. Чистый доход составил 4,4 миллиона рублей. Годом ранее дела у компании Поташева шли гораздо лучше: 14 миллионов рублей прибыли и 9,6 миллиона рублей «чистыми».

Отметим, что Максим Поташев был также соучредителем трех компаний, две из которых были ликвидированы в 2022 году.

