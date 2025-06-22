Местные опасаются гнева земляков: на Кавказе вырос спрос на тайное увеличение губ среди мужчин

Мужчины на Кавказе стали чаще обращаться к косметологам. Они приходят с запросом увеличить губы — делается это тайно, чтобы избежать излишней огласки, передает Telegram-канал Mash.

Процедура набирает популярность в Дагестане и других республиках СКФО. Цена на услугу составляет порядка 2-3 тысяч, но мужчины готовы отдать намного больше, только чтобы сохранить конфиденциальность.

Все происходит в тайне из-за возможного порицания со стороны земляков, которые скептически относятся к подобным операциям. По информации журналистов, косметологам даже поступают угрозы, чтобы они раскрыли имена клиентов, однако на спрос пока это никак не влияет.

Ранее сообщалось, что по России ездит косметолог без образования, который колет препараты в туалетах клубов. О работе псевдоспециалиста рассказала одна из его клиенток.