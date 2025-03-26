Колет препараты среди грязных унитазов: косметолог устраивает ужасающие акции для посетительниц ночных клубов

Косметолога из Мурманска обвинили в непрофессионализме. Девушка, которая пострадала от рук мастера, рассказала журналистам, что псевдомастерица работает прямо в туалетах ночных клубов.

В беседе с Telegram-каналом SHOT ПРОВЕРКА россиянка заявила, что у косметолога нет профессионального образования. Девушка стала свидетелем акции «губки в туалете ночного клуба Москвы». Псевдомастерица колола препараты своим клиенткам среди грязных унитазов.

По словам пострадавшей, акции проводятся не только в столице РФ, но и в других городах. Те, кто обычно становятся клиентками недобросовестной бизнесвумен, потом жалеют о сделанном и молчат из-за неудачного опыта. Кроме того, сама мастер уверяет недовольных посетительниц, что дело в их природной форме губ.

Ранее сообщалось, что в России косметологи изучают процедуру по превращению верхней губы в клюв. Тренд на это идет из азиатских стран.