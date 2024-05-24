Мессенджер ICQ закроют спустя более 25 лет работы. Об этом сообщается на официальном сайте ICQ.

При переходе на официальный сайт мессенджера высвечивается надпись о том, что с 26 июня работа ICQ будет приостановлена. При этом пользователям предлагается переходить на другие платформы общения.

«Продолжайте общаться с друзьями в VK Мессенджере, а с коллегами — в VK WorkSpace», — написано на сайте.

Напомним, ICQ пришел в Россию в 1996 году. Мессенджер быстро стал популярным — уже в конце 1997 года приложение было установлено на каждом третьем компьютере с возможностью выхода в Сеть.

С момента создания ICQ принадлежала израильской компании Mirabilis, однако уже в 1998 году мессенджер продали американской компании AOL, а в апреле 2010 года — российскому фонду Digital Sky Technologies, который позже вошел в состав состав Mail.ru Group (ныне VK).

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