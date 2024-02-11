Не приносила денег: ФНС закрыла «Творческую мастерскую» Стаса Михайлова

«Творческая мастерская» певца Стаса Михайлова прекратила свое существование. Федеральна налоговая служба закрыла продюсерский центр, передает Telegram-канал Mash.

Исполнитель сам принял решение о ликвидации своей компании. Он отправил все необходимые для этого документы еще в 2022 году. ФНС изучала их на протяжении года и совсем недавно приняла решение об удовлетворении запроса.

По данным журналистов, Михайлов закрыл продюсерский центр, так как он больше не приносил доходов. Всего «Творческая мастерская» просуществовала 12 лет, но хороших результатов в плане финансов не продемонстрировала.

Например, два года назад прибыль от детища российского артиста составила всего 685 тысяч рублей. При этом выручка составила около шести миллионов рублей.

Ранее Стас Михайлов показал фото родителей, проживших в браке 63 года. Он опубликовал трогательный снимок на странице в одной из социальных сетей.