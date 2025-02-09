Телеведущий Владимир Соловьев тяжело воспринял смерть вице-губернатор Приморья на СВО

Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов добровольцем отправился на спецоперацию. В Курской области боец погиб, возвращаясь с здания. В его смерть до сих пор не может поверить телеведущий Владимир Соловьев, который очень хорошо знал чиновника лично.

Журналист высказался о командире отряда «Тигр» в программе «Наши. Военкоры» на телеканале «Россия 1». Он пришел в студию, чтобы презентовать фильм о бойце. По словам телеведущего, в его голове до сих пор не укладывается случившееся.

«До сих пор в голове не укладывается, что Сережи больше нет. Мы каждый день переписывались. Сережа был настолько удивительный», — заявил Соловьев.

Журналист познакомился с вице-губернатором Приморья на спецоперации в 2023 году. Рассказывая о встрече, Соловьев назвал отряд погибшего товарища лучшим в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб медик Алексей Павлов. Он спас десятки жизней бойцов ВС России.