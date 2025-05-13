«Меня не научили»: Маргарита Симоньян заявила, что не знает армянский язык

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что не знает армянский язык, так как ее семья много поколений живет в России. Дети разговаривают на русском и только в присутствии преподавателя английского – на иностранном.

Об этом Симоньян сообщила в своем Telegram-канале.

У журналистки поинтересовались, разговаривает ли она с детьми на русском и армянском и как несовершеннолетние не путают языки.

«Я не знаю армянского вообще. Меня как раз в детстве не научили — наша семья живет в России много поколений. Дети говорят со мной, разумеется, по-русски. По-английски — только в тех случаях, когда рядом их преподаватель английского. Дети никогда не путаются в языках. Это поразительно на самом деле, но так устроены все дети», - написала в ответ Симоньян.

Также главный редактор RT отреагировала на вопрос о нянях и призналась, что не смогла бы оставить детей с чужим человеком. У медиаменеджера большая и дружная семья – все живут под одной крышей.

«У нас в доме 20 человек родственников. Дети не остаются с чужими людьми, кто-то из своих всегда рядом. Мне просто повезло жить такой большой семьей. Понимаю, что у большинства семьи устроены по-другому… Я бы тоже не оставила маленьких деток с посторонними», - рассказала Симоньян.

Ранее она делилась, что после комы мужа Тиграна Кеосаяна потребовала от свекрови поддержки.