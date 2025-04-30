«Твоя работа – поддерживать меня»: Маргарита Симоньян обратилась к свекрови после комы мужа

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как поддерживает маму Тиграна Кеосаяна после его комы. По словам журналистки, свекрови очень тяжело, она была готова лежать и плакать, но невестка попросила женщину жить для нее.

Симоньян рассказала: «Мы поддерживаем друг друга. Она живет с нами с самого начала, не потому что так случилось».

Свекровь очень плохо видит, у нее давно проблемы со зрением и с этим, говорит главный редактор RT, ничего нельзя сделать. Когда медиаменеджер и ее избранник выбирали дом, то выделили маме Тиграна комнату.

«Я люблю, когда много людей дома. Мы так воспитаны, у нас так было в детстве. И у Тиграна так было в детстве – полно народу дома», - поделилась Симоньян в интервью Наталье Подольской и отметила, что муж не верил в возможность совместного проживания.

Журналистка поддерживает свекровь в трудный период, но признается – ей самой нужна поддержка, иначе если она приостановит работу, «развалится все остальное».

«Я ее поддерживаю путем, к сожалению, давления. Ей очень тяжело. Будь ее воля, она бы лежала, плакала, вообще не вставала, перестала бы есть и выходить на улицу», - говорит Симоньян.

Журналистка призналась: она не хочет ездить на интервью, ходить на работу, выступать в эфире, а готова лежать рядом с Тиграном в больнице и плакать. Симоньян спрашивала у матери мужа, хочет ли свекровь, чтобы в итоге все, что сейчас держится на ней, рухнуло и отразилось на сыне.

«Если я лягу и буду плакать, развалится все остальное. В первую очередь, пострадает твой сын. Потому что кто будет заниматься его лечением… Это требует много всего: времени, денег, нервов», - обращалась Симоньян к матери Кеосаяна.

Она поставила женщине ультиматум: «Я живу для вас всех, а ты живешь для меня… Я поддерживаю всю эту конструкцию, Тиграна в более-менее работающем состоянии, а ты поддерживаешь меня».

Симоньян попросила, чтобы свекровь выходила из комнаты на завтрак, обед и ужин, гуляла, разговаривала с ней.

«Твоя работа – поддерживать меня… Ты коньячку выпьешь, я пива попью. И мы с тобой как две кукушки будем ждать. Так мы и делаем», - заключила Симоньян.

В том же интервью она рассказывала о стрессе у детей из-за комы отца.