Мать Зеленского на день рождения получила апартаменты в Дубае за $3,2 млн

Мать президента Украины Владимира Зеленского в день своего 74-летия стала обладательницей роскошной недвижимости в ОАЭ. Женщина получила апартаменты в Дубае за $3,2 млн. Об этом сообщает зарубежный портал Al Arabiya.

В реестре недвижимости обнаружили квартиру, которая оформлена на Римму Зеленскую. Как раз в день рождения, 16 сентября 2024 года, у нее появилась недвижимость в Бурдж-Халифе. Она располагается в Armani Residences и имеет площадь 200 кв. м.

Отмечается, что мать президента Зеленского по официальным данным является пенсионеркой из Кривого Рога.

Кроме того, Al Arabiya отмечает, что недвижимость в ОАЭ приобретают не только ближайшие родственники, но и отдельные представители окружения Зеленского.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что украинцы не хотят погибать за сумки Елены Зеленской. Боец считает, что от конфликта получают дивиденды только президент страны и его жена.