Мать вывела ребенка погулять на поводке и вызвала возмущение у жителей

В Ростове сняли на видео мать, которая гуляла со своим ребенком на поводке. Мнения жителей разделились по поводу ситуации, некоторые раскритиковали женщину, а другие встали на ее защиту. Об этом сообщает RostovGazeta.

Ролик появился в Telegram-канале «Это Ростов». На кадрах была запечатлена женщина с маленьким ребенком. Она вела его «на поводке», как выразился автор.

«На днях стоял в пробке и увидел, как мать вела ребенка на поводке. Куда мы катимся», — написал он.

Многие ростовчане поддержали автора, выражая свое негодование по поводу применения шлейки. Комментарии в адрес неизвестной жительницы города были насмешливыми и обвинительными. Пользователи Сети утверждали, что она не выполняет свои родительские обязанности должным образом.

«Чтобы ее так повели на поводок», «Связь с ребенком за руку более крепкая, эмоционально и физически. Через поводок - только контроль и ничего больше!» — писали в комментариях.

Однако другие комментаторы отметили, что шлейка несет в себе полезную функцию - обеспечивает безопасность гиперактивного ребенка, предотвращая потерю в толпе или выбегание на дорогу. Она ограничивает радиус передвижения ребенка и способствует его безопасности.

«К поводку нужна смирительная рубашка и шлем. Что, никто не видел, как дети убегают в сторону дороги?» — возмутилась одна из женщин.

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