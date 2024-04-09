Мать сестер Хачатурян рассказала, почему дочери не хотят выходить замуж за возлюбленных

Сестры Хачатурян Крестина и Ангелина не хотят выходить замуж за возлюбленных. Это связано с тем, что девушки не могут общаться в период следствия, а играть свадьбу без сестер они не будут.

Планы на замужество раскрыла мать – Аурелия Дундук. Ее слова приводит NEWS.ru.

«Они не хотят свадьбы, потому что какая без сестер свадьба? Поэтому пока затишье, ждем уже пять лет», - рассказала женщина.

Дундук призналась, что дочери не живут с молодыми людьми – это запрещено национальными традициями и допускается лишь после свадьбы. По словам матери Хачатурян, все проживают раздельно.

Напомним, сестер обвиняли в убийстве отца в 2018 году. Однако позже стало известно, что родственник издевался над детьми и насиловал. Уголовное дело в отношении сестер приостановлено до вынесения решения по делу против убитого мужчины.

Ранее сообщалось, что в Богдановиче арестовали отца, который, предположительно, насиловал троих дочерей. Уголовное дело было возбуждено после слов одной из девочек – она сообщила дяде по линии отца о насилии над сестрами.