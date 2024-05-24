На Донецком направлении украинский военный угнал танк Т-64, чтобы перейти на сторону России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В материале сообщается, что 39-летний представитель ВСУ заранее связался с российскими бойцами и договорился о том, что прибудет на условленную позицию на танке. Когда он приблизился, то высоко поднял ствол танка, чтобы обозначить себя.

Как пишет Mash, в настоящее время ВСУ испытывают острый дефицит танков Т-64. При этом сдавшийся в плен военный пояснил, что решил бежать на боевой машине, так как опасался, что ему просто выстрелят в спину свои же.

По данным Mash, перешедший на сторону РФ военный родом из города Сватово в ЛНР. Он признался, что воевал в четырех бригадах ВСУ, каждая из которых несла большие потери. В итоге он решил сдаться в плен.

Ранее журналистка Маргарита Симонян подняла тему обмена военнопленных. Оказалось, что в ее распоряжении есть данные о 500 пленных солдатах ВСУ, которых Киев на протяжении четырех месяцев отказывается обменивать.