Журналистка Маргарита Симонян на странице в социальных сетях подняла тему обмена военнопленных. Оказалось, что в распоряжении главреда Russia Today есть данные украинцев, от которых отказались на родине.

Речь идет о 500 пленных, сообщила журналистка в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян. По ее словам, Киев уже на протяжении четырех месяцев отказывается их обменивать.

Из них правительство Владимира Зеленского отобрали лишь 38 человек, которые входят в организацию, признанную на территории РФ террористической. Остальные солдаты, делает вывод Симоньян, оказались не нужны Украине.

«В списках — ФИО и даты рождения. Полностью опубликую вечером. Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться», — написала Маргарита.

Ранее Симоньян публиковала пост, в котором обругала убийцу мотоциклиста в Москве. Также она поблагодарила полицейских за оперативное задержание злоумышленника.