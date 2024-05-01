«Приступ миновал»: Денис Майданов вышел на связь после экстренной госпитализации

Заслуженный артист России Денис Майданов вышел на связь после новостей о его экстренной госпитализации накануне, 30 апреля. В своем Telegram-канале исполнитель хита «Вечная любовь» раскрыл подробности произошедшего с ним и рассказал о своем самочувствии.

По словам певца, последнюю неделю у него был сильный кашель, а после КТ выяснилось, что у Дениса Майданова — правосторонняя пневмония. Однако артист отказался от госпитализации, поскольку чувствовал себя «вполне сносно».

Накануне Денис Майданов отправился в Театр Российской Армии на патриотический смотр-конкурс Префектуры ЦАО Москвы «Я горжусь», председателем жюри которого он является. По пути певец решил принять выписанные врачом препараты, однако они вызвали у артиста аллергическую реакцию, и у него чуть не случился приступ.

«Съел антибиотик. Через 15 минут началась сильная аллергическая реакция, начался отек Квинке (не знал о таком, да и такой сильной аллергии никогда ни на что не было). Хорошо, что оказался под руками супрастин, потом врачи приехавшей скорой помощи сделали еще и гормональный укол. Приступ миновал», — рассказал Денис Майданов.

Певец сообщил, что в настоящее время с ним все в порядке.

«Сейчас нахожусь под наблюдением врачей, все нормально», — написал артист.

Более того, музыкант подчеркнул, что все запланированные в ближайшее время мероприятия и концерты с его участием состоятся. Так, 1 мая Денис Майданов будет в составе жюри финала Международного музыкального фестиваля-конкурса «Дорога на Ялту» в Кремлевском Дворце.

«Все запланированные в стране с 4 по 11 мая мероприятия и концерты с моим участием состоятся! Уже 1 мая в Кремле состоится финал грандиозного международного фестиваля-конкурса «Дорога на Ялту», где я снова в жюри (если позволят врачи)», — заявил певец.

Ранее мы писали о том, что Денису Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Артиста госпитализировали с диагнозом «отек Квинке».