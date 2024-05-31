Маргарита Симоньян заявила, что фонд Амаль Клуни работает над ее арестом

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что британский юрист и жена голливудского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни работает над ее арестом. По словам журналистки, эта информация поступила к ней еще неделю назад, а сегодня, 31 мая, подтвердилась.

Так Симоньян прокомментировала сообщения о том, что учрежденная Амаль Клуни и ее знаменитым мужем организация «Фонд Клуни за справедливость» добивается от стран ЕС и Международного уголовного суда (МУС) арестов находящихся за рубежом российских журналистов, освещающих события на Украине.

«Девочки! Ничего вы в нас, пропагандистах, не понимаете. Эти ваши другие страны, где вы собираетесь нас арестовывать, лично мне не нужны и по пять копеек пучок», - написала Маргарита Симоньян с своем Telegram-канале.

Она также в шутку отметила, что сейчас тем более не собирается в «другие страны», так как начался сезон черешни.

Ранее также стало известно, что Амаль Клуни принимала участие в подготовке экспертного отчета в поддержку ходатайств МУС об ордере на арест за преступления в Израиле и Палестине.