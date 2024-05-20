Амаль Клуни подготовила отчет для МУС об ордере на арест лидеров Израиля

Британский юрист ливанского происхождения и жена голливудского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни принимала участие в подготовке экспертного отчета в поддержку ходатайств Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест за преступления в Израиле и Палестине.

Клуни присоединилась к группе международных экспертов по просьбе главного прокурора МУС Карима Хана. Юрист участвовала в оценке доказательств предполагаемых военных преступлений Израиля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте фонда The Clooney Foundation for Justice, принадлежащего Амаль.

«Мы единогласно пришли к выводу, что существуют разумные основания полагать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галлант совершили военные преступления и преступления против человечества, включая голод как метод ведения войны, убийства, преследования и истребление», - говорится в заявлении Клуни.

Кроме того, были выдвинуты обвинения против лидеров палестинских боевиков ХАМАС, которые включают убийства, захват заложников, насилие.

20 мая генпрокурор МУС Карим Хан обратился в палату предварительного производства с требованием выдать ордеры на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и лидеров ХАМАС, сообщает ТАСС.

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