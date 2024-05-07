Муж Маргариты Симоньян проиграл в суде почти 300 тысяч рублей

Принадлежащая режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну компания «Платинвек» проиграла в суде почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Организация занимается грузовыми перевозками и по итогам прошлого года ее выручка составила 148 миллионов рублей.

С иском против компании Кеосаяна в Арбитражный суд обратилась ООО «ДС Технологии» и потребовала выплатить 197 тысяч 108 рублей за оказанные ранее услуги по ремонту, мойке, техническому и сервисному обслуживанию автомобилей. Кроме того, подрядчик потребовал выплатить пени в размере 102 тысячи 486 рублей.

В итоге суд встал на сторону истца и обязал мужа главреда Russia Today Маргариты Симоньян выплатить всю указанную сумму плюс 8 тысяч рублей в качестве госпошлины.

Ранее компанией «Хот Дог Бульдог», частью которой владеет шоумен Гарик Харламов, заинтересовались судебные приставы из-за задолженности в 60 425 рублей.