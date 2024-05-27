Маргарита Симоньян попросила проверить сообщение о запрете Толстого и Булгакова

Журналистка Маргарита Симоньян попросила проверить сообщение о рекомендации запрета творчества писателей Михаила Булгакова и Льва Толстого. Об этом она написала в личном Telegram-канале.

Главред RT отреагировала на публикацию РИА Новости о поправке. В ней сообщалось, что комитет Госдумы рекомендовал ввести штрафы за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках.

Предполагаемый штраф - до 600 тысяч рублей. Также уточнялось, что в случае принятия, нормы вступят в силу с 1 сентября.

«Коллектив, проверьте, пожалуйста, может, сообщение с ошибкой? Не могу я поверить, что комитет Госдумы рекомендовал запретить Толстого и Булгакова», - написала Маргарита Симоньян в своем блоге.

Отметим, что поправки вносятся ко II чтению пакета проектов, которые предусматривают уголовную ответственность за повторную пропаганду употребления наркотических веществ в Интернете.

Ранее стало известно, что Маргарита Симоньян опубликует данные украинских пленных, не подлежащих обмену.