Маргарита Симоньян объяснила, почему крестится не так, как принято у православных

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила на сообщение о том, что в передаче Владимира Соловьева осенила себя католическим крестом, а не православным. Она напомнила, что является армянкой – в Армянской Апостольской Церкви крестятся именно так.

Маргариту Симоньян в очередной раз заподозрили в принадлежности к католической церкви. В своем Telegram-канале она показала сообщение, в котором говорилось: «20.10.24г. в передаче Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым во время вашего выступления вы осенили себя католическим крестом, но не христианским. Будьте осторожны!».

Главный редактор RT поправила автора сообщения, отметив, что, вероятно, имелось в виду не православным.

«Много раз объясняла и еще раз объясню: я армянка, григорианка, то есть отношусь к Армянской Апостольской Церкви. Мы крестимся именно так. Спасибо за замечание», - написала Симоньян.

Ранее она прокомментировала компьютерный сбой по всему миру. Симоньян заявила, что в России «никакого сбоя нет» благодаря отечественному ПО. Главный редактор RT отметила, что оно «хоть иногда и кособокое, но свое».