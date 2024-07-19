«Кособокое, но свое»: Маргарита Симоньян похвалила российское ПО, комментируя компьютерный сбой по всему миру

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала компьютерный сбой по всему миру. Она отметила, что в России этого не произошло благодаря переходу на отечественное ПО.

Симоньян отметила, что из-за сбоя не работают аэропорты и даже больницы.

«А в России из-за санкций давно стали переходить на отечественное ПО - хоть иногда и кособокое, но свое, родненькое. И никакого сбоя нет», - написала главный редактор RT в своем Telegram-канале.

Симоньян также заметила, что «есть смысл обновить в оксфордских словарях значение русской пословицы». Она привела высказывание «За что боролись – на то и напоролись».

Напомним, произошел глобальный сбой в работе Windows. Из-за этого в аэропортах за границей выдают написанные от руки посадочные талоны, а ведущие читают выпуски по бумажным сценариям. Сбой коснулся даже банков.

Ранее Симоньян высказывалась по поводу совершенного покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Она отмечала, что политика «пытался убить подставной полудурок по заказу глубинного государства».