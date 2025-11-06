Маргарита Грачева, которую муж лишил кисти, раскрыла свой доход с четырьмя детьми

32-летняя Маргарита Грачева, которую муж лишил кисти, раскрыла весь свой доход. Выяснилось, что она получает пенсию по инвалидности в размере 38 тыс. рублей.

Об этом Грачева сообщила в интервью Леди Mail.

Некоторое время Маргарита вела блог, но сейчас она решила поставить это на паузу. Ей некомфортно рассказывать о семье и жить напоказ.

«Так как я человек с инвалидностью и не могу пойти на любую другую работу, блогерство после трагедии стало для меня единственным, вынужденным источником дохода, ведь мне надо было как-то зарабатывать, чтобы кормить детей», - поделилась Грачева.

На вопрос, довольна ли она нынешним финансовым положением, Маргарита призналась, что всегда хочет стремиться к большему.

«Я сегодня не зарабатываю, весь мой доход — это пенсия по инвалидности, 38 000 рублей. С учетом четверых детей это, конечно, небольшие деньги», - сказала Грачева.

Девушка говорит, что ей интересна работа телеведущей и сфера организации праздников. Она готова открыть свою event-компанию.

Грачева не скрывает, что ежедневно сталкивается с трудностями. Ей сложно ездить в общественном транспорте из-за невозможности держаться за поручни, не почистить вареное яйцо, не застегнуть пуговицы на кофте дочери.

«С моральной точки зрения, не скрою, тоже бывает тяжеловато — я очень переживаю, что будет со мной и моей семьей, когда из тюрьмы выйдет бывший муж», - поделилась Грачева.

В мае 2024 года сообщалось, что Маргарита стала мамой в четвертый раз.