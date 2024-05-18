Искалеченная бывшим мужем Маргарита Грачева стала мамой в четвертый раз

Пережившая домашняя насилие Маргарита Грачева 18 мая стала мамой в четвертый раз. О счастливом событии она рассказала в социальных сетях.

31-летняя Маргарита и ее супруг пока не раскрывают пол ребенка, но подписчики считают, что у них родился мальчик.

«Сегодня ночью нас стало на одного человека больше. 18 мая в 02.55. Вес 3660, рост 52 см», — рассказала она.

Фанаты поздравили пару с пополнением в семье и пожелали малышу расти здоровым и счастливым. В 2019 году Грачева вышла замуж за музыканта Максима Андрющенко. У пары родился сын. Сейчас семья живет в загородном доме. От первого брака Маргарита воспитывает сыновей Дмитрия и Данилу. Супруги рассказывали, что будут одинаково рады, как мальчику, так и девочке.

До этого Грачева пережила страшное событие: бывший муж вывез ее в лес и отрубил кисти рук. Одну руку спасли, на вторую установили протез. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью — его отправили на 14 лет в колонию строгого режима.

Ранее портал «Страсти» взял интервью у однофамилицы Маргариты Светланы Грачевой, которая тоже стала жертвой домашнего насилия. Материал читайте на нашем сайте.