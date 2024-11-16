Журналист Такер Карлсон взял интервью у блогера Хасбика. Об этом сообщает aif.ru.

Американский журналист Такер Карлсон побеседовал с российским блогером и амбассадором UFC Хасбиком, настоящее имя которого — Хасбулла Магомедов.

Судя по трейлеру, в ходе интервью они поговорили о встрече Хасбика с боксером Майком Тайсоном. Напомним, что Тайсон, не узнав блогера, принял его за ребенка.

Карлсон также поинтересовался у Хасбика, как он относится к американцам. В ответ блогер напомнил, что уже посещал США в прошлом году.

Хасбулла страдает от редкой генетической аномалии, из-за которой, несмотря на свои 22 года, он выглядит как ребенок и имеет рост менее 100 см. Это и стало причиной недоразумения с Тайсоном, который, не разобравшись, что перед ним взрослый мужчина, пытался вести себя с ним как с ребенком.

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