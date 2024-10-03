«Люди в штатском» проверили журналистку 74.ru после ее вопроса Мизулиной о детях

В Челябинске журналистку проверили после вопроса главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной о детях. У корреспондента издания сфотографировали паспорт.

Другие подробности приводит 74.ru.

Сотрудница издания на встрече с Мизулиной спросила, почему у нее нет детей. На это глава Лиги безопасного интернета уточнила, откуда такая информация. Журналистка предположила, что дети есть. Тогда Мизулина сказала: «Откуда у вас такая информация? Я личную жизнь не обсуждаю».

После этого к журналистке подошли «люди в штатском». Ее попросили предъявить документы, неизвестные сфотографировали паспорт. Их интересовало, где училась журналистка, просили назвать вуз и факультет.

Также ее спрашивали, где проживает один из друзей, его назвали по имени-отчеству. Речь шла о молодом человеке, который участвовал в работе оппозиционных политических объединений.

Ранее сообщалось, что Мизулина встала на сторону девочки-квадроберши в скандале с певицей Mia Boyka и заявила о готовности оплатить психолога в случае необходимости.