«Люди в штатском» проверили журналистку 74.ru после ее вопроса Мизулиной о детях
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В Челябинске журналистку проверили после вопроса главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной о детях. У корреспондента издания сфотографировали паспорт.
Другие подробности приводит 74.ru.
Сотрудница издания на встрече с Мизулиной спросила, почему у нее нет детей. На это глава Лиги безопасного интернета уточнила, откуда такая информация. Журналистка предположила, что дети есть. Тогда Мизулина сказала: «Откуда у вас такая информация? Я личную жизнь не обсуждаю».
После этого к журналистке подошли «люди в штатском». Ее попросили предъявить документы, неизвестные сфотографировали паспорт. Их интересовало, где училась журналистка, просили назвать вуз и факультет.
Также ее спрашивали, где проживает один из друзей, его назвали по имени-отчеству. Речь шла о молодом человеке, который участвовал в работе оппозиционных политических объединений.
Ранее сообщалось, что Мизулина встала на сторону девочки-квадроберши в скандале с певицей Mia Boyka и заявила о готовности оплатить психолога в случае необходимости.