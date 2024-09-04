«Готова оказать любую поддержку»: Мизулина встала на сторону семьи квадроберши в скандале с Мией Бойко

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала скандал вокруг певицы Мии Бойко, разгоревшийся после ее беседы с девочкой-квадробершей. В Сети посчитали, что во время разговора артистка публично унизила восьмилетнюю поклонницу, и теперь ей может понадобиться психологическая помощь. Услуги специалиста вызвалась оплатить Мизулина, о чем она сообщила в Telegram-канале.

В своем заявлении Екатерина поддержала семью девочки и отметила, что готова оказать им помощь. Также она назвала верным решение матери ребенка обратиться после случившегося в полицию.

«Блогерша не только не извинилась перед ребенком, но и продолжает глумиться в соцсетях. Мы решили со своей стороны направить обращение в прокуратуру. Я готова оказать семье любую поддержку. В том числе, взять на себя оплату услуг психолога, если это потребуется», - отметила Мизулина.

К слову, по словам мамы девочки, ее дочь замкнулась в себе. Она отказывается выходить на улицу и с кем-либо разговаривать, так как боится стать причиной для насмешек.

Ранее Мию Бойко раскритиковали за отказ продолжить исполнять песню из-за спецэффектов.