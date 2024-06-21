«Люди, с которыми я работал, и коровы»: Александр Лукашенко рассказал, что ему снится по ночам

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения молочнотоварного комплекса рассказал, что ему снятся коровы и бывшие коллеги. Также он назвал работу в сельском хозяйстве одной из лучших.

«Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою», - поделился белорусский президент. Его слова приводит БЕЛТА.

От отметил, что президентство не сравнится с работой в сельском хозяйстве, и назвал ее самой интересной. Лукашенко подчеркнул, что там «живые люди, живой скот, живые растения, и результат каждый год».

Издание также указывает, что видеть во сне корову или доить животное означает стабильное благополучие, удачу и успех.

Ранее глава Беларуси протестировал топор, произведенный в республике. Лукашенко отмечал, что топор неплохой, но есть, над чем работать.