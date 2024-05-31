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Опубликовано 31 мая 2024, 20:16
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69-летний Александр Лукашенко показал, как рубит дрова новым белорусским топором

69-летний Александр Лукашенко показал, как рубит дрова новым белорусским топором

© EVGENIA NOVOZHENINA/AFP/East News

Президент Белоруссии Александр Лукашенко протестировал в работе топор местного производства, который ему продемонстрировали в ходе визита на завод «Легмаш» в городе Орша Витебской области.

69-летний белорусский лидер, одетый в белую футболку и темные брюки, собственноручно нарубил дрова после чего пришел к выводу, что топор неплохой, но есть над чем работать.

«Хороший топор, но есть над чем работать», - прокомментировал Лукашенко продукт отечественного производителя.

Видеоролик, на кадрах которого запечатлен мастер-класс Лукашенко по владению топором, опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

69-летний Александр Лукашенко показал, как рубит дрова новым белорусским топором

© PrtScr видео из Telegram-канала «Пул Первого»

9 мая Александр Лукашенко посетил парад Победы в Москве со шпицем по кличке Умка. Белый пес увидел торжество с трибуны на Красной площади.

Источник фото:EVGENIA NOVOZHENINA/AFP/East News
Источник:Telegram-канал «Пул Первого»
Автор:Анна Воробьева
Тег:
александр лукашенко