69-летний Александр Лукашенко показал, как рубит дрова новым белорусским топором

Президент Белоруссии Александр Лукашенко протестировал в работе топор местного производства, который ему продемонстрировали в ходе визита на завод «Легмаш» в городе Орша Витебской области.

69-летний белорусский лидер, одетый в белую футболку и темные брюки, собственноручно нарубил дрова после чего пришел к выводу, что топор неплохой, но есть над чем работать.

«Хороший топор, но есть над чем работать», - прокомментировал Лукашенко продукт отечественного производителя.

Видеоролик, на кадрах которого запечатлен мастер-класс Лукашенко по владению топором, опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».