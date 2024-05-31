69-летний Александр Лукашенко показал, как рубит дрова новым белорусским топором
© EVGENIA NOVOZHENINA/AFP/East News
Президент Белоруссии Александр Лукашенко протестировал в работе топор местного производства, который ему продемонстрировали в ходе визита на завод «Легмаш» в городе Орша Витебской области.
69-летний белорусский лидер, одетый в белую футболку и темные брюки, собственноручно нарубил дрова после чего пришел к выводу, что топор неплохой, но есть над чем работать.
«Хороший топор, но есть над чем работать», - прокомментировал Лукашенко продукт отечественного производителя.
Видеоролик, на кадрах которого запечатлен мастер-класс Лукашенко по владению топором, опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
9 мая Александр Лукашенко посетил парад Победы в Москве со шпицем по кличке Умка. Белый пес увидел торжество с трибуны на Красной площади.