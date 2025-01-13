«Люди безусловно любят Гитлера»: экс-жена Гуфа шокировала новым заявлением

Все люди на самом деле искренне любят фюрера Третьего рейха и лидера НСДАП Адольфа Гитлера. Именно так считает бывшая жена российского рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Юлия Королева.

Своими рассуждениями на тему понимания и прощения девушка поделилась в социальных сетях.

«На уровне безусловной любви мы любим всё и каждого, даже Адольфа Гитлера. Мы готовы простить Гитлера, который ничего не мог поделать с тем, что с ним случилось. Он был побежден злом», — написала она.

По словам Королевой, все действия германского руководителя были своего рода приспособлением к сложившейся в те времена ситуации. а поступал фюрер в соответствии со своими представлениями о чести.

Напомним, что в России пропаганда и оправдание нацистской идеологии запрещены и караются уголовным преследованием.

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