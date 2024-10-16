Позволяет себе русофобские высказывания: СК проверяет певицу Наргиз на причастность к реабилитации нацизма

Общественное движение «Зов народа» добилось того, что Следственный комитет России обратил внимание на певицу Наргиз. Артистка не раз позволяла себя русофобские высказывания, поэтому правоохранители проверяют ее на причастность к реабилитации нацизма.

О начале процессуальных мероприятий стало известно журналистам «Абзаца». По их данным, СК возбудил уголовное дело по факту реабилитации нацизма, а в отношении Наргиз по нему идет проверка.

Общественники пожаловались на исполнительницу после публикации в Сети ролика, в котором она призналась в любви к украинскому националисту Степану Бандере. Также исполнительница оправдала агрессию ВСУ.

Ранее сайту «Страсти» стало известно, что грозит Наргиз в России за татуировку с Бандерой. По словам адвоката Ильдара Мухаметзянова, за демонстрацию рисунка артистку могут оштрафовать.