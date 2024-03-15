Любовь к Отечеству и гордость за страну: российские школьники будут петь о спецоперации на уроках музыки

Минпросвещения РФ одобрило включение патриотических песен о спецоперации в школьную программу. Ученики будут исполнять их на уроках музыки, передает Telegram-канал «Кровавая барыня».

С этим запросом в ведомство обращался депутат Госдумы Сергей Колунов. По его мнению, в настоящий момент существует необходимость включить патриотические песни о СВО в школьную программу. Они привьют ученикам чувство любви к Родине и гордости за cтрану.

В Минпросвещения, по данным СМИ, одобрили соответствующую инициативу. Также были определены критерии, по котором будут отбираться композиции. Так, например, школьникам должны быть доступны для понимания лирические образы, используемые в песнях.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев спел вместе с рэпером ST. Они исполнили патриотическую композицию «Дай ему сил».