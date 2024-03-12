Дмитрий Медведев исполнил вместе с рэпером ST песню «Дай ему сил» в Волгограде

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев спел вместе с рэпером ST во время митинг-концерта в Волгограде. Для дуэта была выбрана песня «Дай ему сил». Об этом сообщает aif.ru.

По данным источника, в столице Волгоградской области собралось около шести тысяч человек для поддержки партии «Единая Россия». В какой-то момент на сцену поднялся артист Александр Степанов и начал исполнять свой хит, который ранее лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал находкой. К рэперу присоединился и Дмитрий Медведев и спел некоторые строчки из трека.

Отметим, что песня «Дай ему сил» стала настоящим прорывом для ST и довольно быстро сделала его крайне известным. В съемках клипа к ней принимали участие как актеры, так и настоящие действующие военные.

Ранее актер Сергей Селин высказался об артистах, которые уехали из России и начали спонсировать ВСУ. Он заявил, что они заслуживают высшей меры наказания – смертной казни. По его мнению, в США их бы уже посадили на электрический стул.