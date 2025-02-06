Ляйсан Утяшева призналась в любви к бутербродам и раскрыла секрет диеты

Один из секретов диеты Ляйсан Утяшевой — это отсутствие в ней сосисок и внимательное прислушивание к нуждам и потребностям организма. Этим и еще некоторыми подробностями о манере питания знаменитая гимнастка поделилась в своем Telegram-канале.

Утяшева ест два раза в день — плотно утром и плотно днем, причем оба приема пищи включают в себя суп, салат и горячее. Как признается спортсменка, по утрам ей периодически хочется наваристого бульона или даже супа харчо. Особенно же она любит омлет на козьем молоке с мелко порезанным укропом и никогда не забывает про овощи. При этом постоянный элемент ее завтрака — бутерброд.

«Что-то на что-то положить — это наша классика жанра. Вместо масла давлю вилкой авокадо, могу добавить мелко резанный помидор и лук, в сверху все что угодно по настроению: яйцо/рыбка/индейка», — поделилась Ляйсан.

В ее черный список же входят чипсы, сосиски, майонез, сладкие йогурты, газировки и картошка фри.

«К еде во многом я отношусь, как к лекарству. Для наслаждения и сладости иногда могу выпить вкусный черный кофе с фиником (а он еще и энергии прибавляет)», — резюмирует гимнастка.

Недавно Утяшева расплакалась, услышав честный рассказ тренера Ирины Винер о ее травме.