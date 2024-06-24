Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал санкции ЕС против матери «щедрым подарком»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал включение матери Аймани в санкционный список Евросоюза. Он назвал их «щедрым подарком».

Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

В 14-й пакет санкций включили не только Аймани Несиевну Кадырову, но и Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Такой щедрый подарок в преддверии 20-й годовщины со дня образования РОФ она получила за активную поддержку наших бойцов, участвующих в Специальной военной операции на Украине», - написал Кадыров.

Глава Чечни считает санкции «высокой оценкой деятельности» матери. Он поблагодарил Евросоюз за «такой приятный подарок» и заявил, что это является признанием ее заслуг в поддержке участников СВО и их семей.

Фонд помогает нуждающимся как в России, так и за границей, напомнил Кадыров. Он обеспечивает продуктами бедные семьи в Африке, поддерживал Турцию после землетрясения.

По словам Кадырова, попытка выставить работу фонда в отрицательном ключе «вызывает смех». В заключение глава республики еще раз выразил благодарность Евросоюзу за этот «красноречивый жест».

Ранее сообщалось, что в санкционный список также попали певица Полина Гагарина, актер Иван Охлобыстин.