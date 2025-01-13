Лосось в гримерной и пармская ветчина: итальянский певец Pupo согласен выступить в России за 35 тысяч евро

Стало известно о готовности 69-летнего итальянского певца Pupo (настоящее имя Энцо Гинацци) выступить на частных мероприятиях в России. Исполнитель готов приехать за 35 тыс. евро (примерно 3,6 млн рублей по нынешнему курсу).

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник узнал об условиях приезда. Так, певец требует люкс в пятизвездочном отеле, для команды придется забронировать один полулюкс и два стандартных номера. В гримерной артист хочет видеть лосось, пармскую ветчину, хлеб без глютена, сушеную говядину, овощную и фруктовые тарелки, итальянское вино – белое и красное сухое, а также виски премиум-класса.

У гримерки должен быть отдельный вход. Рядом нужна хорошо обученная охрана. Заказчикам придется позаботиться об оплате визы – это 1000 евро на четверых.

Потребуется приобрести два билета бизнес-класса в самолет и два – эконом. Музыкантам надо обеспечить четыре VIP-прохода в аэропортах.

Ранее сообщалось о новогоднем райдере актера и шоумена Дмитрия Нагиева. Четырехчасовое выступление знаменитости стоит 95 тыс. евро (это примерно 10 млн рублей).