Раскрыт новогодний райдер Дмитрия Нагиева

Раскрыт новогодний райдер популярного российского актера и шоумена Дмитрия Нагиева. Об этом пишет издание «Абзац».

Так, за четырехчасовое выступление на закрытом мероприятии артист требует 95 тысяч евро (10 млн рублей). При этом организаторы мероприятия обязаны предоставить сценарий, иначе за «чрезмерные» усилия со стороны Нагиева придется доплатить 200 тысяч рублей.

Кроме того, заказчикам придется предоставить для знаменитости люксовый автомобиль с водителем, дорогую питьевую воду без газа, свежие фрукты, овощи и орехи в гримерке. Шоумен предпочитает натуральный кофе, безлактозное и соевое молоко, 18-летний люксовый виски и сок имбиря. Вдобавок организаторы будут вынуждены заплатить круглую сумму за обед Нагиева, если ему захочется перейти от легких закусок к более плотной пище.

Также выяснилось, что актер предпочитает держать публику на расстоянии. Так, проникнувшая в гримерку фанатка или вошедший по рабочему вопросу куратор мероприятия заплатят штраф в размере 100 тысяч рублей. В райдере также указана охрана, однако точное число телохранителей установит директор Нагиева после осмотра площадки.

Ранее стало известно, что Дмитрий Нагиев заработал на рекламе почти 100 млн рублей.