Лосенка, пролежавшего сутки с переломанными ногами, сбил российский дипломат

Лосенка, который сутки пролежал на обочине с переломанными ногами в Истринском городском округе, сбил известный российский дипломат. Он уверяет, что двигался со скоростью 50 км/ч.

Подробности узнал сайт mk.ru.

По его информации, происшествие случилось 18 мая около 20 часов вечера. Водитель за рулем «Субару» наехал на лосенка, но помощи животному оказано не было.

По информации издания, машиной управлял 77-летний пенсионер – заслуженный работник дипслужбы России, до 2018 года возглавлял дипмиссию РФ в Японии. Он сообщил полиции, что лось выскочил с другой стороны дороги, запрыгнул на капот машины и затем оказался в канаве. Там, по его словам, животное и переломало ноги.

Водитель признался, что после аварии полтора часа находился на месте. После оформления протоколов стражи порядка отпустили его домой и, как рассказал мужчина, обещали сообщить ветеринарам.

Ранее сообщалось, что мотоциклист насмерть сбил актрису Елену Земляникину на пешеходном переходе. Суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.