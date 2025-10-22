Лидер украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка призвал к военному перевороту в Киеве. Он заявил о необходимости смены власти в стране, во главе которой сейчас стоит бывший комик Владимир Зеленский.

Скрипка выразил уверенность, что Украине поможет только госпереворот с приходом к власти военных. Музыкант также раскритиковал население страны, подчеркнув, что гражданские выбирают «кривляющихся популистов».

«Я за военный переворот, чтобы поставили нормального военного. Или даже допустить к политике только военных», - предложил Скрипка, слова которого приводит Telegram-канал Readovka.

Военные и волонтеры, по его задумке, должны пройти проверку — совпадает ли их реальная репутация с медийным образом.

При этом рассуждения музыканта о необходимости госпереворота в интервью украинскому каналу пытались заглушить громкой закадровой музыкой.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сделал репост видео украинской модели OnlyFans Анны Малигон. Однако практически сразу он удалил ролик со своей страницы.