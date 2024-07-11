«Лежать на диване, тапая хомяка?»: Мизулина усомнилась в словах сенатора о мужчинах в фитнес-клубах

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала слова члена Совета Федерации от Республики Крым о том, что тренировки в спортзале для мужчин, возможно, не соответствуют традиционным ценностям.

«То есть лучше, если мужчины будут ходить в ларек за пивом и лежать на диване, тапая хомяка? Или как?» - задалась вопросом Мизулина в личном Telegram-канале.

Под «тапать хомяка» она подразумевает популярное в Сети развлечение - простейшую игру Hamster Combat в Telegram, в которой пользователь должен нажимать на нарисованного хомяка на экране в обмен на криптовалюту.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди в интервью Radio Sputnik усомнилась, что регулярные занятия мужчин в спортзале отвечают традиционным семейным ценностями.

«Мужчина должен работать, приносить деньги в семью. Он должен вспомнить, что он прежде всего кормилец. А наши мужчины где сегодня? Они в спортивных залах, они смотрят на красоту своего тела. У нас сегодня мужчин в салонах красоты, наверное, больше, чем женщин», - сказала Ковитиди.

Женщина же, по ее мнению, должна уметь варить борщ, гороховый суп и жарить котлеты. Также, по мнению Ковитиди, семья, в которой меньше трех детей, является неполной.

Ранее 78-летний телеведущий Леонид Якубович заявил, что не обязан кормить всю семью. Шоумен признался в беседе, что дети не просят у него помощи, а зарабатывают на жизнь сами.