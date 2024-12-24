Леонид Якубович помог Путину осуществить мечту девочки из Белгородской области

Телеведущий Леонид Якубович помог президенту России Владимиру Путину осуществить мечту девочки Маргариты Руцинской из Белгородской области. Подробности выяснило агентство ТАСС.

Источник со ссылкой на слова пресс-секретаря лидера страны Дмитрия Пескова сообщил, что Леонид Аркадьевич пригласил ребенка на съемки новогоднего шоу в качестве зрителя. Оказалось, что она очень хочет стать пилотом, и телеведущий устроил ей демоверсию профессии.

Якубович пригласил Маргариту на экскурсию, покатал на вертолете и в симуляторе Superjet в сопровождении руководства компании «Аэрофлот». После этого с девочкой связался по телефону Владимир Путин и узнал у нее, все ли ей понравилось.

Маргарита призналась, что в первый раз была в Москве. За короткое время ребенка успели отвести на выставку «Россия», а также на спектакль «Щелкунчик».

Напомним, что желание Маргариты Владимир Путин исполнил в рамках акции «Елка желаний». В этом году именно ее шар с мечтой снял глава государства с праздничного дерева.

Ранее Владимир Путин признался, что за последние три года почти перестал смеяться.